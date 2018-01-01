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В полиции Курортного района местного жителя поместили в камеру с нарушением требований закона
14:54
Тэги: курортный район, полиция, нарушения
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