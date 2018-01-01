В полиции Курортного района местного жителя поместили в камеру с нарушением требований закона





В ходе проверки выяснилось, что в отделение полиции доставлен житель Петербурга за административное правонарушение. Он был помещен в камеру административно-задержанных. Однако факт его доставления, помещения и последующего содержания в камере сотрудниками отделения полиции документально не оформлен и не отражен в книге доставленных лиц в дежурную часть.





Кроме того, заявление гражданина о принятии мер к задержанному, не было зарегистрировано.





По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес начальника ОМВД района и поставила вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.









Прокуратура Курортного района провела проверку работы 81 отделения полиции ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.