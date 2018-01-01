Штрафы за безбилетный проезд в пригородных поездах “Ласточка”, “Стандарт”, “Комфорт” повысятся с 1 января

Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщает о повышении штрафов за безбилетный проезд. Так, безбилетникам придется заплатить больше с 1 января 2019 года.





Так, за отказ от оплаты проезда пассажиры поезда “Стандарт” должны будут заплатить на территории Петербурга 1 040 рублей; на территории Ленинградской области – 1 290 рублей; на территории Новгородской области – 1 750 рублей; на территории Псковской области – 1 430 рублей; Республики Карелии – 1 365 рублей; Мурманской области – 1 200 рублей; Вологодской области – 1 300 рублей.





На “Ласточке” будут действовать следующие тарифы. На территории Санкт-Петербурга безбилетным пассажирам придется заплатить 1 210 рублей; на территории Ленинградской области – 1 425 рублей; на территории Новгородской области – 1 800 рублей;





В электропоездах категории “Комфорт” штраф составит: на территории Санкт-Петербурга – 1 075 рублей; на территории Ленинградской области – 1 350 рублей;