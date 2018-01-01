Бывший сотрудник похитил из офиса такси «068» 3,5 млн рублей

Им оказался бывший сотрудник компании. Сейчас он задержан и дает признательные показания, сообщили Gazeta.SPb представители ГК "Петербургское такси 068".





Подозреваемый знал код сигнализации в кассовом помещении и даты выдачи зарплат. Он уволился около полутора лет назад.





Напомним, в полицию Фрунзенского района 25 декабря обратился управляющий таксомоторной компании, сообщив, что из офиса похищена зарплата для сотрудников. Преступник в маске проник в офис, открыл сейф бухгалтера и похитил около 3,5 млн рублей, которые предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам.





Для того, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам, компания взяла заем.





Ранее сообщалось о том, что таксомоторная компания Петербург а за одну ночь обеднела на 3,5 млн рублей. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





В Петербурге задержан подозреваемый в хищение 3,5 млн рублей из офиса такси «068».