Ленобласть заняла ведущее место в кредитном рейтинге

Независимое исследование провела международная служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s, сообщает правительство Ленинградской области. Согласно исследованиям, регион по-прежнему остается одним из самых стабильных регионов и продолжает привлекать инвесторов.





Стабильность, по мнению международной организации, также проявляется в выполнении финансовых обязательств перед кредиторами.





Как отметил председатель финансов Ленинградский области Роман Марков, доходная база бюджета и повышение эффективности расходов позволяет держать стабильные позиции.