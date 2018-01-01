За новогоднюю премию 700 тыс. рублей замначальника уголовного розыска Петроградского района отправлен под домашний арест





По версии следствия, Еремин убедил гражданина, находящегося в розыске, в том, что сможет обеспечить ему избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде за денежное вознаграждение 700 тысяч рублей. Отмечается, что тот мужчина является фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество».





Еремин был задержан во дворе дома 28 по улице Куйбышева в ходе оперативного эксперимента при получении муляжа 700 тыс. рублей.





Еремин дал органам предварительного расследования чистосердечное признание. Мера пресечения избрана по 24 февраля следующего года.





Ранее сообщалось о том, чт о полковник МВД, который обв иняется в получении взятки 100 млн рублей, раскаялся и пообещал больше не воровать. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Петроградский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя начальника отдела уголовного розыска — начальника отдела по борьбе с имущественными преступлениями УМВД по Петроградскому району Михаила Еремина, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.