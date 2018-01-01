Логистику будущего аэропорта “Сиверский” в Ленобласти будет контролировать рабочая группа

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко создал рабочую группу, которая будет контролировать все рабочие процессы и вопрос передачи будущего аэропорта “Сиверский”, сообщают в правительстве Ленинградкой области.





По словам губернатор, строительство нового объекта будет находится на особом контроле. В зону внимания рабочей группы будет входить взаимодействие и координация всех уровней власти, вопрос передачи комплекса в собственность Сиверского поселения. А также создание логистики и разработка транспортной доступности аэропорта.





Напомним, “Сиверский”- это военный аэродром, который построили в прошлом веке, в 1937 году. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме появилась спустя несколько десятилетий. С 2016 года Ленобласть ведет работу по передаче комплекса в ведение региона.