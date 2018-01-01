Трое в масках похитили у пожилой пары чемодан с монетами в Выборгском районе





Пенсионеры передали неизвестным около 320 тысяч рублей, а также свою коллекцию редких монет в чемодане.





После этого злоумышленники скрылись. Сейчас правоохранительные органы разыскивают их. Известно также, что возбуждено уголовное дело по статье “разбой”. Напомним, что разбой, если он совершён группой по сговору, наказывается лишением свободы сроком до десяти лет.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителя Петербурга задержали за разбой в кондитерской . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Днем, 26 декабря, трое неизвестных молодых людей в масках позвонили в одну из квартир по улице Композиторов в Выборгском районе, передает “Фонтанка”. Мужчинам открыла пара пожилых супругов. Злоумышленники сразу стали угрожать ножом и потребовали отдать самое ценное.