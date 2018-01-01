Суд Петербурга приговорил замдиректора «Триколора» к условному сроку за взятку в четыре млн рублей





Он обвиняется в мошенничестве.





Суд установил, что Бронников, зная о том, что руководство компании намерено заключить договор оказания услуг связи с ООО "Телекомпания "БУМ-ТВ", ввел в заблуждение представителя этой телекомпании о необходимости передачи ему четырех млн рублей за заключение договора.





В ресторана "Микеланджело" обвиняемый получил 160 тыс. рублей и муляж 3,84 млн рублей после чего был задержан.

Бронников вину признал.





Ранее сообщалось о том, что житель Петербурга обвиняет ся в мошенничестве на шесть млн рублей. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Куйбышевский районный суд Петербурга назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года заместителю директора по контенту компании «Триколор» Владимиру Бронникову, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.