В Петродворцовом районе после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по зарплате

В ходе проверки выяснилось, что ООО «Лиана» имела задолженность по выплате зарплаты перед 13 работниками в размере более 430 тыс. рублей.

Прокуратура района директору организации внесла представление об устранении нарушений, а также возбудила в отношении него дела об административном правонарушении по статье "Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы". Образовавшаяся задолженность по зарплате перед сотрудниками погашена.





Ранее сообщалось о том, чт о комитет по развитию транспортн ой инфраструктуры Петербурга прокомментировал ситуацию с забастовкой рабочих "СМУ-11 Метрострой". (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Прокуратура Петродворцового района провела проверку своевременности и полноты выплаты зарплаты предприятиями, в течение года допускавшими образование просроченной задолженности, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.