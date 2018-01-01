В офисах и на складах сети “Красное и Белое” обыски закончились

Утром, 27 декабря обыски в компании “Красное и Белое” завершились, передаёт “РИА Новости”.





В результате следственных действий изъяли документацию, осмотрели помещения компании, однако следов контрафактной продукции не обнаружили.





Напомним, что обыски в головном офисе компании в Челябинске и ещё в нескольких городах России начались вчера. Силовики проводили следственные действия, не сообщая конкретной цели.





Позже выяснилось, что поводом для следственных мероприятий стало подозрение в обороте контрафактного алкоголя, а также в отклонении от уплаты налогов.





Недавно Gazeta.SPb писала о деталях вчерашних обысков в сети магазинов "Красное и Белое ". (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



