В Петербурге по искам прокурора девять водителей, страдающих наркозависимостью, лишены прав

В ходе проверок выяснилось, что 19 граждан, имеющих водительские удостоверения, состоят на учетах в медицинских учреждениях в связи с наркозависимостью.





Суд удовлетворил требования по девяти административным исковым заявлениям, остальные находятся на рассмотрении.





Ранее сообщалось о том, что жительница Петербурга храни ла наркотики в одежде несовершеннолетней дочери.(Майя Брик, Gazeta.SPb)





Прокуратура Фрунзенского района по результатам проверок исполнения законодательства о безопасности дорожного движения направила в суды 19 административных исковых заявлений о прекращении права на управление транспортными средствами лиц, имеющий наркотическую зависимость, а также лиц, совершивших преступления, связанные с наркооборотом, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.