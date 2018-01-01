Трубу с кипятком прорвало на Московском проспекте





В результате ЧП Московский проспект был закрыт для движения. Проезд также затруднился во всем Центральном районе Петербурга. Возникли сильные пробки. Также был изменён маршрут городского автобуса №50.





Сейчас ведутся ремонтные работы – их планируют завершить к трём часам ночи 28 декабря. В зону ремонта попало шесть домов – они отапливаются, но на пониженных параметрах.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Шлиссельбургском проспекте лопнула труба с кипятком . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Утром, 27 декабря, около домов 10-12 по Московскому проспекту произошла коммунальная авария, передаёт “Мойка78”. Прорвало трубу с горячей водой, а на дороге образовалась дыра, из которой идёт пар. Место аварии было оперативно огорожено.