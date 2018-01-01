В квартире на Витебском проспекте сгорел пожилой мужчина





В ходе спасательной операции было найдены обгоревшие останки пожилого мужчины. Им оказался хозяин квартиры 77-ми лет. Сын погибшего остался жив, однако его пришлось госпитализировать из-за ожогов тела и отравления угарным газом.





О том, что стало причиной пожара, пока не известно. Сейчас ведётся проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося.





Ранее Gazeta.SPb писала о пожаре со взрывом, который случился на Васильевскои острове. Возгорание задело склад с пиротехникой. В результате никто не пострадал . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Ночью, 27 декабря, в одной из квартир на Витебском проспекте Московского района произошло возгорание, передаёт “Мойка78”. Пожар начался на пятом этаже, в результате он уничтожил комнату площадью 16 кв. метров.