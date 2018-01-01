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В квартире на Витебском проспекте сгорел пожилой мужчина
13:05
Тэги: московский район, пожар, погибший
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