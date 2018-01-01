Жители Петербурга покупают перед Новым годом ювелирные украшения и смартфоны

Аналитики сервиса изучили платежи пользователей в российских и зарубежных интернет-магазинах, принимающих платежи через Яндекс.Кассу. Всего таких площадок более 90 тыс., среди них — Wildberries, М-Видео, Re:Store, AliExpress, Yves Rocher и многие другие. Сравнивались платежи с 1 по 20 декабря этого и прошлого годов, а также аналогичный период ноября 2018 года.





Похоже, самыми популярными у петербуржцев подарками на этот Новый год станут ювелирные украшения и бижутерия, электроника и различные гаджеты, а также товары для взрослых. Вырос интерес горожан и к другим товарам. Количество платежей за косметику и парфюмерию увеличилось на 40%, за товары для дома — на 35%, за спортивные товары — на 30%, за бытовую технику — на 20%, за продукты питания — на 15%. Не останутся без подарков и дети — платежей в интернет-магазинах детских товаров стало больше на 40%.



Похоже, многие петербуржцы решили побаловать своих домашних питомцев в новогодние каникулы — число платежей за зоотовары выросло на 10%. А вот одежда, обувь и аксессуары не пользуются у горожан высоким спросом перед Новым годом — в этой категории платежей стало меньше примерно на 30%. Вероятно, петербуржцы считают свитера с оленями, тёплые носки и варежки не самым удачным подарком к наступающему празднику.





Больше всего в среднем за раз жители Петербурга тратят на электронику, смартфоны и другие гаджеты — 6860 рублей. Годом ранее их средний чек за такие товары был меньше — 4328 рублей. На бытовую технику горожане расходуют в среднем за раз 6516 рублей (годом ранее — 6820 рублей), на ювелирные украшения и бижутерию — 6345 рублей (7657 рублей), на товары для дома — 5460 рублей (4720 рублей), на спортивные товары — 5058 рублей (6721 рубль), на зоотовары — 3880 рублей (2400 рублей), на детские товары — 3643 рубля (3714 рублей), на косметику и парфюмерию — 2919 рублей (3258 рублей), на товары для взрослых — 2347 рублей (2946 рублей), на продукты питания — 2274 рубля (3637 рублей), на одежду, обувь и аксессуары — 1583 рубля (1314 рублей).





Ранее сообщалось о том, что жители Петербурга чаще всего покупали модем 4G и iPhone X в уходящем году.(Майя Брик, Gazeta.SPb)





Перед Новым годом жители Петербурга активно покупают ювелирные украшения и бижутерию, электронику, смартфоны и другие гаджеты, а также товары для взрослых, сообщает «Яндекс.Деньги».