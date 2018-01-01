Лолита призналась, что Крым для нее остается украинским





Лолита также отметила, что во время своих гастролей в Крым, она поёт на украинском языке. При этом она рассказала, что не делит своих поклонников на российских и украинских. Я для всех пою, объяснила артиска.





Напомним, что около двух лет назад Лолите запретили въезд в Украину из-за того что она посетила Крым. Певицу высадили прямо с поезда, в то время как она направлялась в Киев к своей дочери.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что запретили въезд в Украину Светлане Сургановой, поскольку до этого она посещала Крым. Въезд для певицы на Украину закрыли на три года . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Известная исполнительница Лолита Милявская заявила, что Крым для по-прежнему Украина, передает “РИА Новости” со ссылкой на “Крючок.TV”, которому певица дала интервью.