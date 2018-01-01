В Ленобласти задержаны подозреваемые в разбое на АЗС

Злоумышленники в помещении автозаправки в Скребловском сельском поселении распылили в лицо женщине-кассиру раздражающее слезоточивое вещество и, угрожая пистолетом, похитили около 90 тыс. рублей из кассы.





По подозрению задержаны двое мужчин, 43 и 34 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге кассир АЗС похи тил из кассы за месяц 650 тысяч рублей. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые подозреваются в нападении на сотрудницу АЗС и хищении крупной суммы денег из кассы, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.