В Петербурге проводится доследственная проверка по факту гибели двух местных жителей после пожара





Пожар произошел, 27 декабря в 06:07.



По предварительной информации, причиной смерти погибших является отравление угарным газом. Причины возникновения пожара выясняются.









В Петербурге проводится проверка по факту обнаружения после пожара в одном из домов на проспекте Народного ополчения тела мужчины и госпитализации в больницу двух местных жительниц, одна из которых скончалась, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете.