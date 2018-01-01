Около 50% петербуржцев считают, что их ожидают трудности на работе в 2019 году

Выяснилось, что 44% людей на следующий год настроены пессимисстично. Больше всего здесь представителей менеджмента, финансовой и металлургической сфер, а также сферы развлечений. В то же время оптимистично настроенных оказалось всего 8%.





Отмечается, что 49% соискателей в течение года не меняли ни место работы, ни должность. Однако около трети граждан всё же поменяли место работы, 5% переместились горизонтально внутри своей организации, а 8% повысили в должности.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, кому в Петербурге предлагают самую высокую зарплату . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Опрос проводился среди жителей Петербурга, сообщает HeadHunter. В ходе него установили, каким был для сотрудников уходящий год, и что они ожидают в новом от своей работы.