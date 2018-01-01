На Дачном проспекте мигрант выколол глаз своей знакомой

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел в квартире на Дачном проспекте. Гражданин Таджикистана в ходе конфликта с двумя знакомыми, напал на них с ножом, после чего порезал себя в области живота. Отмечается, что одной пострадавшей лезвие ножа вошло в глаз. Все трое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.





















В Кировском районе Петербурга мигрант напал на своих знакомых с ножом, после чего все участники драки были госпитализированы.