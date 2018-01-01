Жителю Петербурга предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудника полиции и его оскорблении





Как полагает следствие, что в ночь с 21 на 22 декабря 2018 года в одном из кафе, расположенном на проспекте Обуховской обороны, обвиняемый оскорбил грубой нецензурной бранью участкового уполномоченного полиции УМВД России по Невскому району, после чего несколько раз ударил его, причинив ушибы.



Расследование уголовного дела продолжается.







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Житель Петербурга обвиняется по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти», сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете.