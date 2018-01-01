



В первую пятерку вошли: Тихонов, Дацюк, Плотников, Гавриков, Рундблад.

Во второй сыграют: Кузьменко, Бывальцев, Барабанов, Хафизуллин, Зуб.

В составе третьей пятерки — Гусев, Прохоркин, Карпов, Рукавишников, Земченок.

В последней — Ли, Каблуков, Кетов, Семин, Якупов.

Ворота армейцев с берегов Невы будет защищать Шестеркин. Хелльберг в запасе.



СКА находится на втором месте в Западной конференции, имея в своем активе 64 очка. «Амур» занимает 12-е место на «Востоке» с 31 очком.



Матч начнется в 12.30 мск.









Хоккейный клуб СКА объявил состав на матч с хабаровским «Амуром» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальной странице клуба «Вконтакте».