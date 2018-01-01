Житель Петербурга погиб, спрыгнув с Дворцового моста





Как рассказали в главном управлении МЧС РФ по Петербургу, петербуржец спрыгнул на лед Невы с Дворцового моста. На место происшествия прибыли спасатели. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, однако спасти врачам его не удалось. Он скончался в больнице.





Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что в Петроградском районе найден о тело охранника с простреленной головой. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Житель Петербурга спрыгнул с Дворцового моста. Инцидент произошел утром 27 декабря.