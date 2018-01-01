Игорь Албин попросил «не плевать в спину» после его ухода





«У меня есть только одна просьба, Александр Дмитриевич. Команда губернатора сегодня опирается на мощный информационный ресурс. Попросите, пожалуйста, координируемые СМИ «не плевать в спину» уходящим, в том числе мне. Не зарабатывать дешевые дивиденды на грязи», - добавил он на своей странице в Facebook.





Напомним, вчера стало известно об отставке Игоря Албина, который занимал пост вице-губернатора Петербурга. Обязанности Албина по контролю за строительной отраслью будет исполнять другой вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.





Игорь Албин родился в 1966 году в Исилькуле, окончил РАНХиГС, имеет степень кандидата юридических наук, с 2007 по 2012 был главой Костромской области и с 2014 года занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга и курировал строительство.









Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в своем обращении рассказал о том, что просил о своей отставке после назначения Александра Беглова на пост врио губернатора Петербурга, однако его попросили остаться на переходный период.