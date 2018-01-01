В Петроградском районе найдено тело охранника с простреленной головой

Как сообщили в правоохранительных органах, труп был найден в 15.30 26 декабря во дворе дома №38 на Каменноостровском проспекте.





По предварительной информации, мужчина выстрелил из служебного оружия и попал в себе в голову.





Отмечается, что сегодня ему должно было исполниться 27 лет.





Сейчас ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





Ранее сообщалось о том, что в а рендованном доме под Петербурго м в День народного единства нашли тела двух девушек.(Майя Брик, Gazeta.SPb)





В Петроградском районе обнаружили тело сотрудника охранного предприятия с простреленной головой.