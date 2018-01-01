Жительница Петербурга хранила наркотики в одежде несовершеннолетней дочери





У 39-летнего мужчины, который ранее был уже судим, обнаружили 26 пакетиков с наркотической смесью общей массой почти 25 грамма. Сотрудники полиции задержали также 46-летнюю женщину. В момент досмотра рядом с задержанной находилась ее 9-летняя дочь. В сапогах у девочки были спрятаны четыре плитки гашиша, общей массой почти 400 граммов.





Возбуждено уголовное дело.





Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.





(Майя Брик, Gazeta.SPb)





Сотрудники полиции задержали двух граждан, в том числе женщину, у дочери которой в одежде обнаружено более 400 граммов наркотических средств, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.