Судебные приставы взыскали с петербургской компании более трех млн рублей

который удовлетворил требования истца.





В Красносельском РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу было возбуждено исполнительное производство. Суд обязал взыскать ООО «Балтмостпроект» в пользу другой организации более 3 миллионов рублей. Судебный пристав обратил взыскание на денежные

средства, находящиеся в банках, наложил запрет регистрационных действий в отношении транспортных средств, также за несвоевременную оплату была применена санкция в виде взыскания исполнительского сбора в размере почти 217 000 рублей. Впоследствии сумма была списана с расчетного счета должника. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.





Ранее сообщалось о том, что судебные приставы поздрави ли пассажиров Пулково и железнодорожных вокзалов с Новым годом.(Майя Брик, Gazeta.SPb)





После вмешательства судебных приставов исполнено решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Денежные средства были списаны с расчетного счета организации, деятельность которой связана с инженерно-техническим проектированием, сообщили Gazeta.Spb в УФССП России по Петербургу.Между ООО «Балтмостпроект» и другим юридическим лицом был заключен договор о разработке документации по планировке территории в целях размещения линейного объекта регионального значения. В связи с неисполнением пункта договора заказчик обратился в суд,