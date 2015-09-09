В Министерстве труда озвучили, какие профессии сократят в 2019 году

Под сокращение в 2019 году, по данным Минтруда, попадут более 230 тысяч жителей России. Об этом сообщают “РИА. Новости”.





Согласно прогнозируемой ситуации, потерять свою работу грозит сотрудникам финансовой и банковской сфер. Они собрали лидирующее количество голосов. Также транспортники и работники сферы производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники оказались в зоне риска.





Однако в ведомстве отмечают, то не хотели бы говорить про сокращения перед Новым годом, так сокращение - это не сезонная вещь. Минтруда мониторить ситуацию рынка, потому прогноз вне времени.