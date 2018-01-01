Пожаловаться на недобросовестную работу такси и каршеринга можно по телефону горячей линии

С четверга, 27 декабря, Роспотребнадзор запустили телефон горячей линии, не которой сотрудники ведомства смогут помочь потребителям, которые использовали услуги такси или каршеринга и остались недовольны услугой.





Вплоть до 15 января специалисты ведомства будут проводить консультации по защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом.





Потребители смогут позвонить с любого города России и узнать о свои правах и обязанностях исполнителей.