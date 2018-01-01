Активисты вышли на защиту сидящих в тюрьме беременных женщин

ети умерли из-за некомпетентности и халатности сотрудников ФСИН, сообщают активисты движения. Для того, чтобы обратить на проблему внимание, 26 декабря, за решетками Санкт-Петербурга можно было увидеть игрушки с QR кодами. На табличках рядом с зайцами, неваляшками, пупсами авторы флешмоба – участники группы «Женщина. Тюрьма. Общество» – разместили ссылку на петицию и хештэг #деткивклетке.





В петиции активисты просят освободить от ареста беременных женщин или с детьми от тех до семи лет, совершивших преступление легкой или средней тяжести. Петиция уже собрала 57 тысяч подписей.