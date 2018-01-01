Приморское шоссе частично перекроют до апреля 2019 года

Комитет по развитию транспортной йнфраструктруры сообщил, что с 27 декабря не участке в Курортном районе по Приморскому шоссе в направлении от Петербурга на участке от Зеленогорского шоссе в поселке Белоостров до улицы Репина в поселке Репино, движение будет ограничено.





Изменит свое движение в связи с ремонтом шоссе и общественный транспорт. Так, трассы автобусных маршрутов №№ 211, 306, К-305, К-400 понесут изменения.





Ограничения будут действовать с 27 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года.