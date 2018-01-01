За оправдательный приговор сотрудники СК могу получить выговор

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отдал поручения, поскольку судейское сообщество высказалось в сторону следственного комитета, сообщает “Интерфакс”. Также будут проверены возвращенные следствию дела.





Работа с центральным комитетом будет проходить глобальная и аналитическая, отмечает Бастрыкин. Сотрудники проанализируют процессуальные решения и дадут оценку следователям.





Если будет установлено, что сотрудники столичного следственного комитета провели работу не на должном уровне и собрали недостаточно доказательной базы, то к ним примут меры дисциплинарного характера, объявил Бастрыкин.