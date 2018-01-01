Юные петербуржцы отправятся в пресс-тур, чтобы оценить готовность города к Новому году

Напоминаем, что недавно город объезжал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. В целом он остался доволен украшениями – его разочаровали Калининский и Красногвардейский районы.





Пресс-тур для маленьких горожан становится доброй традицией северной столицы. Сбор намечен на шесть часов вечера – дети посмотрят убранство Санкт-Петербурга, а потом выскажут свое мнение – что им нравится, а что нет. В конце обхода они, в случае, если все хорошо, подпишут «Акт приемки новогоднего Санкт-Петербурга» - это будет значить, что самые строгие критики остались довольны. После их напоят горячим чаем.