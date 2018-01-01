Пожарные тушили «Хендай» в Калининском районе

Известно, что на ликвидацию возгорания эксперты потратили примерно полчаса. За это время «Хендай» сгорел бы практически дотла, если бы мог. От него остались те части, которые просто не может поглотить огонь. Также пострадали кузов и салон автомобиля. Такую машину уже никак не восстановить, но потушить все равно надо было. В тушении «Хендая» приняли участие 9 человек, которые прибыли с двумя единицами техники.В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас пожарные выясняют, в чем причина случившегося, говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.