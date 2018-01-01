Настя Ивлеева сообщила, что шоу «Орел и решка» закрывается

Настя Ивлеева, которая снималась в «Орле и решке» с 2017 года, поблагодарила всех, кто «перезагружался» вместе с ней и вторым ведущим. Также девушка отметила, что ей очень грустно прощаться, но, считает она, это должно было когда-нибудь случиться.





«Это было мощнейше!», - пишет она в своем прощальном посте, добавляя, что ей удалось благодаря своей работе побывать в 80 странах.









Вероятно, продюсеры телеканала хотят сменить формат передачи, а не закрывать ее насовсем. Такой вывод можно сделать исходят из кастингов, где руководство «Пятницы» ищет юных и пожилых ведущих в тревел-шоу.