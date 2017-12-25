Маленький мальчик из Германии вызвал полицейских, чтобы пожаловаться им на подарки от Санты

Инцидент произошел на Рождество в городе Цетель. Мальчик 9 лет остался недоволен презентами, которые он обнаружил под елкой. Дело в том, что в своем письме от просил Санта-Клауса совсем о другом.Расстроившись, он решил позвонить полицейским, чтобы те наказали волшебника. Они, прибыв на место, ознакомились со списком мальчика и согласились с его недовольством – действительно, ни одна из позиций не совпадала. Полицейские попросили мальчика сильно не расстраиваться и простить Санта-Клауса – они рассказали ему о том, что дедушка очень старенький и мог что-то напутать. Кажется, этот ответ удовлетворил ребенка, говорится в NDR.