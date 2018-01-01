Смартфон, в котором невозможно отключить рекламу, начали продавать в России

Будет ли пользоваться такой смартфон популярностью – сложно предугадать.





Возможно, людей заставит передумать цена гаджета. Благодаря тому, что в него встроена реклама, телефон при всех своих положительных характеристиках стоит довольно дешево. Так, в СМИ пишут, что стать счастливым обладателем Fly Life Play можно, заплатив четыре тысячи рублей. За эти деньги вы получаете экран на 5,45 дюймов, процессор SoC Mediatek MT6580M, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флеш-памяти. Ну, и всплывающие рекламные предложения в подарок, разумеется.