“Рэп для мамы на 8 марта” и “Презентация шаурмы из овощей”. Яндекс опубликовал самые странные запросы 2018 года

В Яндекс объяснили, что все странные запросы сделали по данным поиска. Иногда, отмечают в компании, попадаются очень трогательные и смешные запросы. Данные обезличены и в компании уверяют, что не знают, кто задает вопросы.





“Самые забавные или неожиданные запросы мы решили показать отдельно — чтобы вы их точно увидели”, - сообщили в Яндекс.





Так, среди забавных запросов попадались следующие - “вы очень красиво выглядите без куртки по болгарски”; “как развеселить самую грустную собаку”; “рэп для мамы на 8 марта” и “презентация шаурмы из овощей”