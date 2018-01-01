Поисковик «Яндекса» перестал отыскивать сайт Telegram

Многие пользователи нашли способ, как обойти закон, и продолжают общаться при помощи детища известного Павла Дурова. Тем не менее, постепенно Telegram начинает исчезать из жизни простого россиянина – сайт мессенджера не отыскать при помощи «Яндекса». Об этом сначала сообщили россияне, а затем подтвердили различные СМИ. Можете и сами попробовать и убедиться. Видимо, произошла синхронизация с реестром запрещенных РКН сайтов.К слову, через «Гугл» Telegram ищется и находится. У Роскомнадзора много претензий к компании как раз из-за того, что она не выполняет требований российского законодательства.