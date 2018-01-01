Синоптики считают, что в четверг в Ленинградской области похолодает до минус 18

В целом, специалисты прогнозируют небольшой снег и гололедицу. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и следить за обстановкой на дорогах. Зимнюю погоду сопроводит ветер, скорость которого достигнет семи метров в секунду, говорится в сообщении ГУ МЧС по Ленинградской области.





На этот раз в некоторых районах она достигнет отметки минус 18 градусов. Правда, такая непогода разыграется не во всех районах региона и не всегда. Известно, что минимально низкая температура будет ближе к ночи и ночью. Днем же она составит минус восемь градусов, поэтому будьте осторожнее, если соберетесь куда-то в темное время суток.