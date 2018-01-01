“ЗимаФест” в порту на Васильевском острове начнется в начале 2019 года

Сыграть в хоккей, мастер-классы по изготовлению новогодних открыток, игрушек и высокая внесезонная горка. В таком формате и будет проходить фестиваль “ЗимаФест”, сообщают организаторы.





Ежедневно с 12:00 на территории будут работать детские зоны. Развлекать петербуржцев и туристов будут артисты в рамках специальной шоу-программы.





Стоит отметить, что для всех желающих в период ярмарки от метро «Приморская» будет курсировать бесплатный шаттл.