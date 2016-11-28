В Санкт-Петербурге завершился первый игровой день чемпионата мира по рапиду и блицу

Еще лучше проявили себя Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин, в запасе у которых по 4,5 очка. Лидерскую позицию с ними делить иранский игрок Алиреза Фируза.





Сразу 10 россиянок набрали по три очка. Лучший результат среди девушек из России показала Анна Музычук – 3,5 балла.





Всего в среду, 26 декабря, состоялось пять раундов. Норвежец два из них проиграл, но одержал две победы. Россиянин же ни разу не облажался, что позволило ему набрать 3,5 очка. Многие считают, что встреча двух игроков – самое ожидаемое событие чемпионата.