“Снежный плен” 2009 года частично вернется в Петербург 27 декабря

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об очередном снегопаде, который стоит ожидать жителям города. Уточнятся, что снегопад возможен только в некоторых районах города. В каких контрено, не сообщается.





Также теплая и нулевая погода среды сменится легкими заморозками. Температура в городе опуститься до -6 градусов ниже нуля. На дороге возможен гололед, так что будьте предельно аккуратны, предупреждают в ведомстве.



