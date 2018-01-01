В Ленинградской области начнут штрафовать за купание в неположенных местах

Теперь все иначе. Коллеги Петрова одобрили его предложение и решили внести изменения в закон «Об административных правонарушениях». Теперь любители поплавать заплатят от 500 до тысяч рублей. Как именно будет определятся сумма выплат – не говорится.





Инициатором ввода санкций за купание в запрещенных местах стал депутат ЗакСа Ленинградской области Олег Петров. Он выразил мнение, что россиян, которые ныряют там, где нельзя, надо наказывать рублем. Дело в том, что в регионе давно ввели запрет на купание в некоторых местах, но наказание за такое поведение не было предусмотрено.