В 2018 году 2 млрд рублей выплатил "ВКонтакте" разработчикам игр

В 2018 году, сообщает “ТАСС” со ссылкой на пресс-службе соцсети, 175 млн раз пользователи установили игры. На сегодняшний день в Direct Games и на web-платформе представляют много новых инструментов. Делают это для того, чтобы привлечь новых игроков и удержать старых. В свою очередь, десятки обновлений повысили оборот платформы, большую часть которого получили разработчики.



