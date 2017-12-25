Плохие новогодние подарки заставили ребенка в Германии вызвать полицию

Инцидент произошол в немецком городе Цетель. Девятилетнему мальчику не понравились подарки, которые его родители положили ему под елку, и он решился на радикальные меры, сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на телеканал NDR.





Полицейские незамедлительно приехали на вызов. В доме, уточняется, их ждал сердитый мальчик. Правоохранительным органам Германии пришлось раскрыть список подарков, который подготовил мальчик и сверить его с теми подарками, которые подарили ему родные. Совпадений найдено не было.





В итоге визита, сотрудники полиции попытались прекратить семейную ссору и рассказать о занятости Санкт-Клауса.