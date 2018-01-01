Юрий Лоза предложил отправить на Евровидение вместо Бузовой Петросяна

На Евровидение 2019 года, которое пройдет в Израиле, певец Юрий Лоза предложил отправить юмориста Евгения Петросяна, сообщают Народные новости.





По мнению музыканта, это будет веселее кандидатур “Ольги Бузовой и Сергея Шнура. Лоза считает, что Бузовой придется петь на конкурсе, а она этого никогда не делала. Также Лоза высказал мнение, что номер можно сделать с кем угодно, но зачастую победители конкурса и их песни не становится популярными.





Поэтому, считает музыкант, важно придумать и поставить “запоминающийся номер”.