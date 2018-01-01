Блогер Oblomoff из Ленобласти стал самым высокооплачиваемым в России

Лидирующие и популярные, богатые и перспективные - российское агентство блогеров представило список самых богаиых людей, которые имеют свой канал на YouTube.





Аналитики считают, что первенство стоит отдать Wylsacom, который ведет канал о гаджетах, технологиях. Его примерный годовой доход от рекламы – 82 миллиона рублей.





Почетное второе место занял Юрий Дудь. Его канад за год собирает порядка 78 млн рублей. Третье оставили за блогером Oblomoff. Доход в 52 млн рублей ему принесли диалоги о еде.





Топ-5 замкнул канал VersusBattle, получивший 35 миллионов рублей за год.