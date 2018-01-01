КРТИ: У “Метростроя” есть 750 млн рублей, этого хватит для выплаты долга. Вопрос только, когда компания перечислит деньги

Ситуацию с забастовкой рабочих в Петербурге прокомментировал комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Так, пишут в комитете, одна из задач КРТИ состоит в том, чтобы перед всеми рабочими, трудящимися на сооружении объектов метрополитена, были закрыты долги по зарплате перед Новым годом.





Далее уточняется, что на сегодняшний день КРТИ принял у “Метростроя” работ на 750 млн рублей. В ведомстве считают, что этого достаточно для погашения долга перед рабочими.





В комментарии открытый финал. Комитет обеспокоен, когда “Метрострой” сможет перечислить эти деньги рабочим и перенаправляет к подрядчику.