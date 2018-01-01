В Ленинградской области задумчивый пешеход угодил под колеса внедорожника и умер

Известно, что невнимательного пешехода сбил водитель «Лэнд Ровера». За рулем внедорожника сидел мужчине 1983 года рождения, а вот личность пострадавшего до сих пор устанавливается. Уточняется, что неизвестный переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил автомобиль.В результате столкновения он получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, подтвердили летальный исход и даже не смогли ничем помочь. Сейчас по факту гибели производится проверка, говорится в сообщении ГИБДД по Ленинградской области.