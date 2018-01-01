Адресная инвестиционная программа позволила подключить светофор в Шушарах

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в городе установили два новых светофорных объекта.





Один разместили в Пушкинском районе в поселке Шушары на пересечении улиц Вишерской и Окуловской. Второй разместили в Выборгском районе на Кушелевской дороге, дом 5.



